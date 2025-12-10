  1. Ekonomi
10 Ara 2025 07:36

İran’da TL kaçtan işlem görüyor?

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 940 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 970 tümenden işlem gördü.

