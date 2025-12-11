https://tr.mehrnews.com/news/1932858/ 11 Ara 2025 09:49 News ID 1932858 Ekonomi Ekonomi 11 Ara 2025 09:49 İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 940 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 940 tümenden işlem gördü. News ID 1932858 کپی شد İlgili haberler İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da TL fiyatının son durumu İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL'nin fiyatı kaç? Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
