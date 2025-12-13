https://tr.mehrnews.com/news/1932903/ 13 Ara 2025 07:46 News ID 1932903 Ekonomi Ekonomi 13 Ara 2025 07:46 İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 950 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 950 tümenden işlem gördü. News ID 1932903 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatının son durumu İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL fiyatının son durumu Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
