  1. Ekonomi
16 Ara 2025 07:50

İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç

İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 50 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 70 tümenden işlem gördü.

News ID 1932986

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler