https://tr.mehrnews.com/news/1932986/ 16 Ara 2025 07:50 News ID 1932986 Ekonomi Ekonomi 16 Ara 2025 07:50 İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 50 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 70 tümenden işlem gördü. News ID 1932986 کپی شد İlgili haberler İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran'da TL fiyatının son durumu İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL fiyatının son durumu Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
yorumunuz