İran'da TL fiyatının son durumu

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 950 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 940 tümenden işlem gördü.
