  1. Ekonomi
17 Ara 2025 07:34

İran'da TL fiyatının son durumu

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 40 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 50 tümenden işlem gördü.

