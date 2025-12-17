https://tr.mehrnews.com/news/1933016/ 17 Ara 2025 07:34 News ID 1933016 Ekonomi Ekonomi 17 Ara 2025 07:34 İran'da TL fiyatının son durumu İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 40 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 50 tümenden işlem gördü. News ID 1933016 کپی شد İlgili haberler İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran’da TL kaçtan işlem görüyor? Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
