  1. Ekonomi
17 Ara 2025 07:28

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 129 bin 870 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 130 bin 360 tümen seviyesinden işlem gördü.

