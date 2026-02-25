  1. İran
25 Şub 2026 14:21

Pezeşkiyan'dan öğrenci gösterilerine ilişkin açıklama: Öğrencilerle doğrudan konuşmaya hazırız

Pezeşkiyan'dan öğrenci gösterilerine ilişkin açıklama: Öğrencilerle doğrudan konuşmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, protestoların toplumsal yaşamın ve toplumun dinamizminin bir işareti olduğunu vurgulayarak, hükümetin üniversiteleri ziyaret etmeye ve öğrencilerle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada, Bilim Bakanı’nın üniversitelerin durumu, öğrencilerin şartları ve alınan sınırlı önlemler hakkındaki raporuna atıfta bulunarak, “Tüm üniversitelerin ve yüz binlerce öğrencinin kaderi, az sayıda kişinin yaptığı eylemlerden etkilenmemelidir. Ülke genelindeki öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitimine ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, eğer bazı kişiler itiraz ediyorsa, itirazlarını dile getirebilirler” dedi.

Cumhurbaşkanı, protestonun toplumun canlı olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Protesto, toplumsal dinamizm ve yaşamın bir işaretidir. Biz de üniversitelerde bulunmaya ve öğrencilerle doğrudan diyalog kurmaya hazırız. Bakanlar da üniversitelerde hazır bulunmalı ve diyalog ortamını güçlendirmelidir” ifadesini kullandı.

News ID 1934714

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler