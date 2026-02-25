Pezeşkiyan'dan öğrenci gösterilerine ilişkin açıklama: Öğrencilerle doğrudan konuşmaya hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada, Bilim Bakanı’nın üniversitelerin durumu, öğrencilerin şartları ve alınan sınırlı önlemler hakkındaki raporuna atıfta bulunarak, “Tüm üniversitelerin ve yüz binlerce öğrencinin kaderi, az sayıda kişinin yaptığı eylemlerden etkilenmemelidir. Ülke genelindeki öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitimine ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, eğer bazı kişiler itiraz ediyorsa, itirazlarını dile getirebilirler” dedi.

Cumhurbaşkanı, protestonun toplumun canlı olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Protesto, toplumsal dinamizm ve yaşamın bir işaretidir. Biz de üniversitelerde bulunmaya ve öğrencilerle doğrudan diyalog kurmaya hazırız. Bakanlar da üniversitelerde hazır bulunmalı ve diyalog ortamını güçlendirmelidir” ifadesini kullandı.