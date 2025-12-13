https://tr.mehrnews.com/news/1932901/ 13 Ara 2025 07:30 News ID 1932901 Ekonomi Ekonomi 13 Ara 2025 07:30 Dolar güne nasıl başladı? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 125 bin 750 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 125 bin 750 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932901 کپی شد İlgili haberler Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar güne yükselişle başladı Dolar güne nasıl başladı? Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar güne nasıl başladı? Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar kuru bugün ne kadar? Ekler Ekonomi dolar dolar fiyatı dolar kuru
yorumunuz