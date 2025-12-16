https://tr.mehrnews.com/news/1932984/ 16 Ara 2025 07:36 News ID 1932984 Ekonomi Ekonomi 16 Ara 2025 07:36 Dolar güne nasıl başladı? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 130 bin 360 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 129 bin 690 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932984 کپی شد İlgili haberler Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Dolar fiyatı yükselmeye devam ediyor Dolar kuru bugün ne kadar? Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
