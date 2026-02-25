İran: BM Genel Kurulu’nun Ukrayna kararı kalıcı barışa katkı sağlamıyor

İran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’ta düzenlenen “11. Olağanüstü Acil Özel Oturumu”nun 23. genel toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin sunulan karar tasarısına olumsuz oy verdiğini açıkladı.

Toplantıda konuşan İran’ın BM Daimi Temsilcisi, Tahran’ın 2022 yılından bu yana söz konusu olağanüstü oturumlar çerçevesinde dile getirdiği istikrarlı ve ilkesel tutumunu yineleyerek, İran’ın anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde, diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözülmesine bağlılığını vurguladı.

İran temsilcisi, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana ülkesinin tutumunun açık, tutarlı ve değişmez olduğunu belirterek, tüm BM üyesi devletlerin BM Şartı’nda yer alan amaç ve ilkelere; egemenlik, bağımsızlık, ulusal birlik ve toprak bütünlüğüne saygı, tanınmış uluslararası sınırlara riayet ve güç tehdidi ya da güç kullanımından kaçınma yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında İran’ın kalıcı barışın tesisine yönelik çabalara verdiği sürekli desteğe de değinen temsilci, Ukrayna krizine yönelik uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlerin ancak çatışmanın temel nedenlerinin ele alınmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, bazı devletlerin ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) provokatif adım ve kararlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

İranlı diplomat, söz konusu karar tasarısının bu temel meseleleri ele almamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, metnin uygunsuz bir zamanda, şeffaf ve kapsayıcı istişareler yapılmadan sunulduğunu, barışın ilerletilmesine katkı sağlamadığı gibi mevcut ayrışmaları daha da derinleştirebileceğini söyledi.

Ayrıca tasarının gerçek hedeflerine ilişkin endişelerini de paylaşan İran temsilcisi, kararın amacının Ukrayna’da kalıcı barışı desteklemekten ziyade, devam eden jeopolitik rekabetler çerçevesinde siyasi çıkar sağlamak olabileceğine dikkat çekti.

Bu gerekçeler doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti heyetinin söz konusu karar tasarısına “hayır” oyu verdiği resmen ilan edildi.