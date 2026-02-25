Türk şirketlerinin işgal altındaki topraklardaki varlığı gündemde

Mehr Haber Ajansı’nın El-Meyadin’e dayandırdığı haberine göre, Siyonist “i24news” sitesi, üç Türk şirketinin temsilcilerinin bu günlerde işgal altındaki Filistin topraklarında bulunduğunu bildirdi.

Haberde, söz konusu şirketlerin ziyaretinin, İsrail rejimine bağlı NTA (Kentsel Toplu Taşıma Şirketi) tarafından, büyük ölçekli bir projenin ihalesine katılmakla ilgilenen uluslararası firmalar için düzenlenen bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Bu durum, Türkiye’nin İsrail rejimine yönelik yaptırım uyguladığını açıklamasına rağmen yaşanması nedeniyle dikkat çekti.

Aynı habere göre, adı geçen üç Türk şirketinin, işgal altındaki topraklarda hayata geçirilmesi planlanan metro projesinin ihalesi için birbiriyle rekabet etmesi bekleniyor.

Metro projesine ilişkin ihalenin resmen Nisan ayında başlatılacağı ifade edilirken, projenin ilk aşamasında 78 kilometrelik tünel kazısı yapılması ve 59 yer altı istasyonunun inşa edilmesi öngörülüyor.