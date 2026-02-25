İran: ABD ve İsrail’in iddiaları “uydurma gerçeklik” üretme çabası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve Siyonist İsrail rejimi yetkililerinin İran’ın nükleer programı ve diğer konulara ilişkin iddialarını sert sözlerle eleştirdi.

Bekayi, “Profesyonel yalancılar, ‘uydurma gerçeklik’ üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Nazi Almanyası’nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’e atfedilen “Bir yalanı defalarca tekrarlarsanız, gerçeğe benzemeye başlar” sözünü hatırlatan Bekayi, bu yöntemin günümüzde ABD yönetimi ve etrafındaki savaş yanlısı çevreler tarafından, özellikle de “soykırımcı İsrail rejimi” aracılığıyla İran halkına karşı sistematik bir dezenformasyon kampanyası yürütmek için kullanıldığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın nükleer programı, kıtalararası balistik füze iddiaları ve Dey ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin öne sürülen iddiaların, “büyük yalanların tekrarından ibaret” olduğunu belirtti.

Bekayi, açıklamasının sonunda “Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır” ifadelerine yer verdi.