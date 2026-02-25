İran Meclis Başkanı'ndan ABD'ye uyarı: Tüm seçenekler masada

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanının Kongre’de sunduğu yıllık rapora değinerek, “Daha önce CNN’e verdiğim bir röportajda da ABD Başkanına şunu söyledim: Yanlış bilgilerle yanlış analiz yapmayın ve ardından yanlış kararlar almayın. Geçmişteki olaylarda - Ocak ayındaki hadiselerde- de yanlış açıklamalar yaptılar. Hatta Meşhed hakkında ‘düştü’ dediler ve her gün yeni bir iddia ortaya attılar. Aslında bunlar, yanlış bilgilerle olayları farklı şekilde yorumlamaya çalıştılar” dedi.

Galibaf, düşmanların terör geçmişine de değinerek şunları söyledi:

“Geçmişte kendileri terörist olan ve bu ülkede suç işleyen kişiler, medya propagandaları ve yanlış bilgilerle gerçekleri çarpıtmak istiyor. Ülkede 17 binden fazla terör şehidimiz var; sıradan insanlardan cumhurbaşkanına, başbakana, yargı erki başkanına, milletvekillerine ve komutanlara kadar. Siyonist rejimin kendisi ise devlet terörizminin merkezidir.”

Witkoff’un son zamanda ‘İran halkı neden korkmuyor?’ sorusuna işaret eden Galibaf, “Bu, İran halkını doğru tanımadıklarını gösteriyor. Onlar, Siyonist rejimin doğrudan askeri saldırısını gördüler. Biz müzakere masasında bile oturuyorduk; beşinci ve altıncı tur görüşmeler arasındaydık. Buna rağmen müzakere masasının arkasından bize saldırdılar ve büyük bir hezimet yaşadılar” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı, “Defalarca ilan ettik; İran nükleer silah peşinde olmadı, değildir ve olmayacaktır. Devrim Lideri ile siyasi ve askeri yetkililer bunu açıkça ifade etti. Hem sözlü olarak hem de uluslararası resmi platformlarda defalarca söyledik. Buna rağmen düşmanların tehditleri ve yanlış tutumları devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

ABD’ye uyarıdan bulunan Galibaf, “Amerikalılara açık ve net şekilde söylüyoruz; tüm seçenekler masada. Hem onurlu diplomasi hem de pişman edici savunma” dedi.