İran Devlet Sözcüsü açıkladı; Yarın Cenevre'de müzakere yapılacak

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Muhacirani, “ABD ile yeni tur müzakereler yarın Cenevre’de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
