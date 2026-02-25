  1. Siyaset
25 Şub 2026 12:54

İran Devlet Sözcüsü açıkladı; Yarın Cenevre'de müzakere yapılacak

İran Devlet Sözcüsü Fatıma Muhacirani yarın ABD ile yeni tur müzakereler Cenevre'de gerçekleşecek.

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Muhacirani, “ABD ile yeni tur müzakereler yarın Cenevre’de gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Azar MAHDAVAN

