Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran hakkında Fuat Oktay, İran’da “Suriye benzeri bir huzursuzluk” yaşanması durumunda, bunun yalnız bölgeyi değil dünya güvenlik dengesini de doğrudan etkileyeceğini belirtti.

“Türkiye ve Azerbaycan, İran ve ABD arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyor” diye Oktay, Ankara’nın bu doğrultuda aktif diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

ABD’nin bölgede artan askeri varlığının sadece Ortadoğu’da değil, tüm uluslararası alanda endişe yarattığını dile getiren Türk yetkili, bölgesel barışın korunması adına karşılıklı müzakerelerin hızla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.