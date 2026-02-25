Erakçi, ABD ile dolaylı görüşmeler için Cenevre'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turuna katılmak amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, yarın 26 Şubat'ta Cenevre kentinde yapılacak.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.