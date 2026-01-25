Paris: İran’la Çatışma Peşinde Değiliz

Fransa Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Alice Rufo‌, bugün yaptığı açıklamada, İran’a yönelik askeri müdahalenin Fransa’nın öncelikli bir tercihi olmadığını ifade etti.

Bu açıklamalar, İran’da döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından ocak ayında çeşitli meslek grupları ve halk tarafından düzenlenen geçim sıkıntısı temelli protestoların ardından geldi. İran hükümeti, söz konusu protestoları meşru olarak tanıdığını ve halkın taleplerinin ele alınması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak terörist unsurların müdahalesiyle protestolar şiddete ve vandalizme dönüştü ve yaklaşık 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tahran yönetimi, terörist unsurların ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu öne açıkladı.

Bu süreçte ABD’li yetkililerin müdahaleci açıklamalarla gerilimi tırmandırdığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin protestoları bastırma yöntemlerine ilişkin iddialarda bulunmuş, bir göstericinin vurulması hâlinde müdahale edileceğini söyleyerek İran’a karşı askeri harekât tehdidinde bulunmuştu.

İranlı yetkililer ise bu tür müdahaleleri kınayarak, herhangi bir askeri saldırıya kararlı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

AFP’nin haberine göre Rufo, bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede, “İran halkına elimizden gelen her yolla yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum, ancak askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil” dedi.

Rufo ayrıca, “İran halkının kaderi İranlılara aittir ve liderlerini seçmek bizim sorumluluğumuz değildir” ifadelerini kullandı.