  1. Siyaset
3 Şub 2026 20:59

Erakçi’nin telefon diplomasisi sürüyor

Erakçi’nin telefon diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye, Katar ve Umman dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye, Katar ve Umman dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığına göre Bakan Erakçi'nin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah Al Sani ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile görüşmelerinde, bölgesel konular ele alındı.

Erakçi, Türk mevkidaşı Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Bakan Erakçi, Türkiye'nin gerilimleri azaltma ve bölgede barış ve güvenliği koruma çabalarını takdir etti.

Erakçi ve Fidan bölgedeki güvenlik ve istikrar için bölge ülkelerinin ortak çabalarını olumlu karşılayarak, ortak çıkarlarını güvence altına almak için komşu ülkeler ve bölge arasında yakın iş birliği ve koordinasyonun devam etmesinin önemini vurguladılar.
 

News ID 1934157

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler