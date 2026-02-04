Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi, bölgedeki ülkelerin gerilimleri azaltmada ve bölgesel istikrarı korumada yönündeki yapıcı rollerine atıfta bulunarak, Mısır'ın özel diplomatik çabalarını ve girişimlerini takdir etti.

Abudulati ise ülkesinin bölgede barışı korumaya olan kararlı bağlılığını yineleyerek, Mısır'ın her türlü diplomatik çözümü desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi-Abdulati görüşmesinde bölgesel ülkeler arasında yakın istişarelerin ve koordinasyonun devam etmesinin önemi de vurgulandı.

