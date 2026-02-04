İran-ABD müzakerelerine dair yeni gelişmeler

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen kritik müzakereler için kapsamlı bir yol haritasının hazırlandığı doğrulandı.

Görüşmelerin hangi başkentte yapılacağına dair istişarelerin aktif olarak devam ettiğini belirten bakanlık kaynakları, takvim ve mekan belirlenmesinin diplomatik açıdan karmaşık bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi.

Bakanlık, görüşmelerin yeri ve zamanı üzerinden yürütülen tartışmaların suni bir gündem yaratmaması gerektiğini belirterek, bu teknik detayların stratejik bir medya manevrasına dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

Tahran yönetimi için asıl önceliğin, müzakerelerin içeriği ve ulaşılacak somut sonuçlar olduğu bir kez daha vurgulandı.

Türkiye ve Umman başta olmak üzere birçok ülkenin Tahran için kritik öneme sahip bu görüşmelere ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdiği ifade edildi.

Trump: Şu anda İran'la müzakere yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "önce diplomasi" yolunu izlemek istediğini ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini belirtti.