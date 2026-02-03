İran ve Kuveyt dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kuveyt’in yeni Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Caber Al-Ahmad Al-Sabah telefonla arayarak tebrik etti.

Telefon görüşmesinde, iki taraf iki ülke arasındaki dostane ve tarihi ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan istişarelerin devam etmesinin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve bölgede güvenlik ve istikrarın korunması alanında ortak işbirliğinin önemini vurguladı.