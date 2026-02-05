Fars Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yaparken yakalanan iki tekneye el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi’nde akaryakıt kaçakçılığı yapan iki teknenin ele geçirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Donanması Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, İmam Hasan Mücteba (a.s.) İkinci Deniz Bölgesi birliklerinin, Farsi Adası açıklarında iki kaçakçı tekneyi tespit ederek durdurduğu belirtildi.

Yetkililer, söz konusu teknelerde bir milyon litreden fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini, teknelerde bulunan 15 yabancı uyruklu mürettebatın ise yasal işlemler kapsamında adli mercilere sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, bu teknelerin son aylarda örgütlü bir ağ halinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı, Devrim Muhafızları Donanması’na bağlı istihbarat ve operasyon birliklerinin yürüttüğü takip, izleme ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.