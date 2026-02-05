Velayeti'den Hizbullah Lideri'ne mesaj: İran her türlü dış tehditle mücadeleye hazırdır

İslami Uyanış Dünya Meclisi Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’a hitaben bir mektup kaleme alarak, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti ve İran İslam Cumhuriyeti’nin direniş cephesine verdiği kararlı desteği bir kez daha vurguladı.

Velayeti mektubunda, İran İslam Cumhuriyeti’nin direnişin ana sütunu olduğunu belirterek, başkalarına yönelik herhangi bir saldırı niyeti taşımaksızın, her türlü tehdit ve dış düşmana karşı özellikle ABD ve Siyonist rejime karşı tam hazırlık içinde olduğunu ifade etti. Nihai zaferin direniş cephesine ait olacağını dile getirdi.

İran ile Lübnan arasındaki derin tarihsel, inançsal ve medeniyet bağlarına dikkat çeken Velayeti, Hizbullah’ın Lübnan’ın güvenliği ve istikrarının korunmasında ve Siyonist rejimin aşırı taleplerine karşı durulmasında belirleyici bir rol oynadığını söyledi. İslami direnişin, bölge halklarına yönelik tehditler karşısında sağlam bir set oluşturduğunu kaydetti.

Velayeti, mektubunun sonunda İran'ın bölgedeki mazlum halklara desteğinin süreceğini vurgulayarak, direniş cephesinin direniş ve dayanışmasının düşmanların denklemlerini değiştirdiğini ve bölgenin geleceğini şekillendirdiğini ifade etti.