Nükleer konu bahane, İran'ın ilerlemesi düşmanları tedergin ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, nükleer konunun sadece bir bahane olduğunu, düşmanların asıl düşmanlığının İran’ın İslami yapısı, bağımsızlığı ve elde ettiği ilerlemelerden kaynaklandığını söyledi.

Garibabadi, İran’a karşı gerçekleştirilecek herhangi bir saldırının nükleer konu veya görüşmelerle ilgisinin olmadığını, düşmanların uzun yıllardır böyle bir eyleme hazırlandığını ve masum siviller ile bazı altyapıların hedef alınmasının, nükleer konunun sadece bir bahane olduğunu gösterdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, Siyonit rejim ve ABD’nin İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri eylemin tamamen başarısız olduğunu, hedefledikleri stratejik amaçlara ulaşamadıklarını ve İran’ın İsrail rejimine ağır ve acı verici darbeler vurduğunu belirtti.

ABD’ye ait bir askeri üssüne yapılan güçlü saldırının da İran’ın gücünü gösterdiğini ifade eden Garibabadi, "Uluslararası alanda saldırganları kınama konusunda bir uzlaşı oluşturulması, içeride saldırıya karşı ulusal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve bölge ülkelerinin İsrail rejiminin bölgede en büyük tehdit olduğunu kabul etmesi, on iki günlük savaşla ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken diğer konulardır" dedi.