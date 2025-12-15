  1. Siyaset
15 Ara 2025 08:11

İran ve Özbekistan’dan uluslararası kuruluşlarda işbirliğini güçlendirme vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşler Yardımcısı, Riyad’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 11. Küresel Forumu marjında, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 11. Küresel Forumu kapsamında Riyad’da, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muzaffer Medrahimov ile görüştü.

Görüşmede taraflar, iki ülkenin uluslararası kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası kurumlarda birbirlerinin adaylıklarının desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Garibabadi, Özbekistan’ın 2027–2029 dönemi için Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığını üstlenecek olmasına atıfla, bu örgütün güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve İran’ın, Özbekistan’ın söz konusu dönem başkanlığı süresince tam işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

