Rusya ve Umman dışişleri bakanları İran'ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Şubat’ta Rusya ve Umman Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, Umman'ın başkenti Maskat’ta dolaylı olarak yapılan İran-ABD müzakerelerinin ele alındığı belirtildi.

Taraflar müzakere sürecinin kolaylaştırılması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

İran ile ABD arasında yaklaşık sekiz ay sonra yeniden nükleer müzakere masası 6 Şubat'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta kuruldu.

Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde, İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD adına özel temsilci Steve Witkoff ile Trump yönetiminin üst düzey isimleri yer aldı.



