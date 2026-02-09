Lavrov: İran'la temas halindeyiz

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 15.'sini düzenlediği Ortadoğu konferansında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran hakkında Lavrov, Moskova'nın Tahran'la temas halinde olduğunu ifade etti.

Rusya'nın İran etrafındaki durumu yakından takip ettiğini kaydeden Lavrov, Umman'ın arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Lavrov, "Ne yazık ki, şu aşamada, hepimizin bildiği sayısız girişime rağmen, bu bölgedeki [Ortadoğu'daki] durumun yakın zamanda sakinleşeceğini düşünmüyorum" dedi

Rusya Dışişleri Bakanı, Gazze Barış Kurulu'na Filistin-İsrail çatışmasının altında yatan nedenleri dikkate alma çağrısı yaptı.