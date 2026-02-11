Katar Emiri ile Trump bölgeyi görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump, bölgesel gerilimleri azaltma ve güvenliği artırma çabalarını ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Temim ile Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel gerginliklerin azaltılması, güvenlik ve barışı güçlendirmek için uluslararası çabaların ele alındığı görüşmede, ortak çıkarlar konusunda koordinasyon ve istişarenin önemine vurgu yapıldı.

Katar Emiri ve Trump ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri, bu ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.