Pezeşkiyan, Lübnan Bağımsızlık Günü’nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Cumartesi günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’a gönderdiği mesajda bu ülkenin Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında, iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin farklı alanlarda daha da gelişip ilerlemesini temenni etti.

İran’ın geçmişte olduğu gibi Lübnan hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Pezeşkitan, İran’ın sabit politikasının, Lübnan bayrağı altında tüm din ve mezhepler arasında istikrar, gelişme ve onurlu bir ortak yaşamı desteklemek olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, özellikle Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırıları başta olmak üzere, her türlü gerilim artırıcı girişime karşı olduğunu belirterek, işgalci güçlerin Lübnan topraklarından çekilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun için sağlık ve başarı, Lübnan halkı için ise refah ve saadet diledi.