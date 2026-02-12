Erakçi: İlk tercihimiz diplomasi

Bakan Erakçi, "Tercihimiz diplomasidir ve İran'ın barışçıl nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Ancak bu anlaşma sadece adil ve dengeli olduğu takdirde mümkündür" ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın egemenliğini savunmaktan çekinmeyeceğini ve haklarının pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

Erakçi, mesajında geçen yıl yaşanan gelişmelere de değinerek, "Sadece geçen yıl içinde halkımız 2 nükleer silahlı rejimin eşi benzeri görülmemiş saldırılarına ve ardından büyük çaplı bir terörist operasyona maruz kaldı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti her zaman güçlü durdu" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ulusal egemenliğini ihlal edecek olası girişimlere karşı net mesaj veren Erakçi, "İran, bedeli ne olursa olsun bu uğurda egemenliğini savunmaktan çekinmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Erakçi, kutlamalara katılan milyonlara atıfla "Milyonlarca İranlının bir kez daha açıkça ortaya koyduğu gibi, haklarımız ve onurumuz satılık değildir" diye konuştu.