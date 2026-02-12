İran futsal takımı, FIFA sıralamasında 4. sırada

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

İran Milli Erkek Futsal Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 20. sıraya yerleşti.

2026 Asya Futsal Şampiyonası'nda mücadele eden İran takımı finalde Endonezya takımını yenerek 14. kez Asya şampiyonu olmuştu.

Futsal Dünya Kupası, FIFA tarafından dört yılda bir düzenlenen futsal (salon futbolu) organizasyonu.

İlk kez 1989'da düzenlenen Futsal Dünya Şampiyonaları, her dört yılda bir FIFA Dünya Kupası'yla aynı yıla denk düşmeyecek şekilde düzenlenir.