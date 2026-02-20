İran ve Rusya'dan kritik Hazar toplantısı

Stratejik ve bölgesel işbirliğini güçlendirme çerçevesinde, İran ile Rusya arasında Hazar Denizi meseleleri ve Tahran Sözleşmesi kapsamında çevrenin korunmasına yönelik ikili istişare toplantısı, Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Moskova’da gerçekleştirildi.

Toplantıda İran heyetine Dışişleri Bakanlığı Hazar Denizi Sekreterliği Başkanı başkanlık ederken, Rus tarafına Rusya Dışişleri Bakanı’nın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Kononunçenko başkanlık etti. Görüşmede, yedinci Taraf Devletler Konferansı’nın İran’ın ev sahipliğinde düzenlenmesi, Tahran Sözleşmesi için bölgede bir sekreterya kurulması, Hazar’a kıyıdaş ülkelerin Hazar Denizi’nin çevresini koruma konusundaki ortak sorumluluğu ve kolektif çabaları, Hazar’daki kirlilikle mücadele kapsamında sözleşme protokollerinin uygulanması ile Hazar Denizi su seviyesindeki düşüşün sonuçları ve etkileriyle mücadeleye yönelik planlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.