Hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Pezeşkiyan, “Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti.

Diplomasi ve savunmanın, ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde Siyonist İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Siyonist hedeflere karşı füze saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu ise başkent Tahran’ın yanı sıra bazı şehirlere saldırılar gerçekleştirmişti.