İran'dan Dünya Kupası'nın ev sahibi ABD'ye kötü muamele tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı ülkelerin futbol takımlarının oyuncuları ve teknik ekip üyelerine ABD giriş kapılarında sergilenen kötü muameleleri eleştirdi.

Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Futbol, sağlıklı rekabetin ve milletleri birbirine yakınlaştırmanın bir zemini olmalıdır; devlet adamlarının talimatıyla kin ve öfkenin kusulmasına neden olmamalı. Dünya Kupası, dünya futbolunun bir şöleni olarak tasarlanmıştır; diğer halkları aşağılamak ve ayrımcılığa maruz bırakmak için bir fırsat değil.” ifadeleri kullandı.

ABD’de Özbekistan ve Senegal'le yapılan kötü muamele tepki çekmişti.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.