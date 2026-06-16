İran, 2026 Dünya Kupası’na beraberlikle başladı

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçında G Grubu’nda Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı.

ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadium'da bugün oynanan karşılaşma, Meksikalı hakem César Ramos tarafından yönetildi.

Karşılaşmada İran’ın gollerini 32. dakikada Ramin Rızaiyan ve 63. dakikada Muhammed Muhibi kaydetti. Yeni Zelanda’nın golleri ise 7 ve 55. dakikalarda Just’tan geldi.

İran, tarihinde yedinci kez Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Daha önce 1978 Arjantin, 1998 Fransa, 2006 Almanya, 2014 Brezilya, 2018 Rusya, 2022 Katar ve 2026 ABD organizasyonlarında yer alan İran, Dünya Kupası tarihindeki galibiyetlerini ABD (1998), Fas (2018) ve Galler (2022) karşısında elde etmişti.