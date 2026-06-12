İran halkı onurunu ve vatanını kararlılıkla savunacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Tahran’da katıldığı bir toplantıda konuştu.

Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birlik ve beraberliğin ülkenin en önemli sermayesi olduğunu belirterek, “İran halkı, çeşitli dönemlerde ülke ve ulusal çıkarların savunmasında aktif rol aldığını göstermiştir” dedi.

İran halkının 100 geceden fazladır sürdürdüğü vantan nöbetine işaret eden Pezeşkiyan, “Bu mitingler düşmanların planlarını boşa çıkarmıştır. Halkın desteği ve direnişi sayesinde düşmanların birçok hesap ve planı da başarısız olmuştur” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, devam eden baskı ve tehditlere rağmen İran halkının bağımsızlığını, onurunu ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını söyledi.

İran’a dayatılan iki savaşa değinen Pezeşkiyan, ülkenin en yüksek liderliğini, komutanlarını, bilim insanlarını ve bilimsel kapasitesini hedef almanın, düşmanların İran'ın ilerlemesini ve gelişmesini engelleme çabalarını gösterdiğini vurguladı.