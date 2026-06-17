Ensarullah liderinden İran'a tebrik

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, İran'ın ABD ve İsrail karşısında kazandığını zafer dolayısıyla Tahran yönetimini tebrik etti.

El-Husi yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in Gazze'ye veya direniş ekseninin herhangi bir unsuruna yönelik olası girişimlerine karşı tam hazırlık içinde olduklarını ifade etti.

Yemenli lider, düşmanın bölge ülkelerini hedef almaya yönelik her türlü girişimine karşı uyarıda bulunarak, İslam ülkeleri ve halklarının tehditler karşısında dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ensarullah lideri ayrıca, İslam dünyasının tüm halklarına çağrıda bulunarak, dış güçlere bağımlılıktan ve teslimiyetten kurtulmak için direniş eksenine katılmaları gerektiğini savundu.