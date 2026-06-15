Irak, İran-ABD anlaşmasından memnun

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında varılan mutabakat memnuniyetle karşılandı.

Bakanlık, krizlerin ve çatışmaların çözümünde diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve diplomatik yolların tercih edilmesine yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat hükümeti ve halkı adına her iki dost ülkenin hükümetlerini ve halklarını tebrik ederek, bu adımın bölgedeki güvenlik ve istikrarın pekişmesine, ayrıca karşılıklı anlayış ve iş birliği için yeni ufuklar açılmasına vesile olmasını temenni etti.

Açıklamada, Irak’ın ilkeli ve değişmez duruşunun, her zaman olduğu gibi savaş karşıtlığı olduğu ve anlaşmazlıkların çözümü için tek yolun diyalog ve barışçıl yöntemler olduğu yinelendi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın, mutabakat zaptına yol açan müzakere sürecini ve diplomatik çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, askeri operasyonların durdurulmasıyla sonuçlanan müzakere sürecine sağladıkları arabuluculuk ve destekten dolayı Pakistan ve Katar hükümetlerini de tebrik etti.