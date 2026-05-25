  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 May 2026 10:39

Yemen: İran bölgesel istikrar ve barış için müzakere ediyor

Yemen: İran bölgesel istikrar ve barış için müzakere ediyor

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah, İran’ın enerji güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki yaklaşımını destekleyerek, dünyanın kritik bir tercih ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünya enerji güvenliği ile İsrail’in hedefleri arasında bir seçim yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

El-Ferah, İran’ın son dönemdeki tutumuna işaret ederek, "İran bugün bu yaklaşımı benimsiyor ve bölgenin istikrar ve huzur hakkı için müzakereler yürütüyor" ifadelerinde bulundu.

Ensarullah yetkilisi, Tahran’ın uluslararası toplumu iki seçenekle karşı karşıya bıraktığını ifade etti:

“Ya deniz taşımacılığının güvenliği ve enerji akışının kesintisiz sürmesi garanti altına alınacak ya da Binyamin Netanyahu ve onun saldırgan politikalarıyla aynı çizgide hareket edilecek.”

El-Ferah ayrıca, Netanyahu’nun politikalarının desteklenmesinin yalnızca bölgesel istikrarı tehdit etmeyeceğini, aynı zamanda küresel ticaret, enerji güvenliği ve dünya genelinde insanların yaşam koşulları üzerinde de geniş çaplı etkiler oluşturabileceğini savundu.

News ID 1936761

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler