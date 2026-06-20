Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’den Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda, savaşın sona ermesine yönelik mutabakatın imzalanmasını tebrik etti.

Mirziyoyev mesajında, anlaşmanın İran ile ABD arasında yürütülen görüşmeler ve diplomatik çabaların sonucu olduğunu belirterek, imzalanan mutabakatın tarafların yapıcı diyalog ve karşılıklı saygı konusundaki kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Özbek lider, söz konusu anlaşmayı “tarihi bir belge” olarak nitelendirirken, uygulanmasının kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına ve ekonomik ile ticari iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunacağına olan inancını dile getirdi.

Mesajında, Özbekistan’ın bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini savunduğunu belirten Mirziyoyev, imzalanan belgenin önemini yüksek düzeyde değerlendirdiklerini ifade etti.

Mirziyoyev ayrıca, anlaşmanın Ortadoğu’daki gerginliklerin azalmasına, uzun vadeli kalkınma için uygun zeminin oluşmasına ve ekonomik ilişkilerin genişlemesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı, elde edilen sonucun İran halkının refahına, ülkenin kalkınmasına ve uluslararası alandaki itibarının daha da güçlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte daha üst seviyelere taşınacağına olan güvenini ifade etti.

Mesajının sonunda Mirziyoyev, Pezeşkiyan’a sağlık ve başarı, İran halkına ise barış, huzur ve sürekli ilerleme temennisinde bulundu.