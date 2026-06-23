Kürdistan eyaletinde bir sınır muhafızı şehit oldu

İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti kırsalında sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma yaşandı.
Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu Üsteğmen Daniyal Nuriyan şehit oldu.
İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızı şehit oldu.
İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti kırsalında sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma yaşandı.
Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu Üsteğmen Daniyal Nuriyan şehit oldu.
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