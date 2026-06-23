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23 Haz 2026 15:19

Kürdistan eyaletinde bir sınır muhafızı şehit oldu

Kürdistan eyaletinde bir sınır muhafızı şehit oldu

İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir sınır muhafızı şehit oldu.

İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti kırsalında sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma yaşandı.

Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu Üsteğmen Daniyal Nuriyan şehit oldu.

News ID 1937200

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