İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Bakü Havalimanı’nda indi. İran heyeti Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Musa Kasımlı tarafından karşılandı.

Burada açıklamada bulunan Galibaf, dost ve komşu Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İSİPAB Konferansı İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirebilir"

Galibaf, bölgedeki mevcut jeopolitik koşullara dikkat çekerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı’nın İslam ülkeleri arasındaki bütünleşmeyi ve dayanışmayı artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

“Bakü ziyareti ilişkileri güçlendirmek için önemli bir fırsat”

Yoğun çalışma temposuna rağmen bu zirveye katılım sağlamanın önemine değinen İran Meclis Başkanı, bu ziyareti hem üye ülkelerle hem de özellikle Azerbaycan ile ilişkileri pekiştirmek adına stratejik bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

Galibaf ayrıca, Azerbaycan halkına ve Milli Meclis’e başarı dileklerini ileterek, Muharrem ayı dolayısıyla Azerbaycan halkına taziyelerini sundu.