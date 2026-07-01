Türkiye ve Rusya'dan "İran-ABD mutabakatı" görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko’nun 1 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi T. Bilgiç’i talebi üzerine kabul ettiğini belirtti.

Açıklamada, görüşmede ABD ile İran arasında varılan tatbikat bağlamında Ortadoğu’daki durumun ele alındığı kaydedildi. Silahlı çatışmaya dahil olan tüm tarafların, gerilimin yeniden tırmanmasını önlemek amacıyla bu anlaşmalara sıkı şekilde uymasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Bakanlık, görüşmede ayrıca Filistin’deki durum, Suriye, Lübnan ve Libya’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.