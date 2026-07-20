  1. Dünya
  2. Avrupa
20 Tem 2026 10:27

Rusya'dan UAEA'ya çağrı: İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar durdurulmalı

Rusya'dan UAEA'ya çağrı: İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar durdurulmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran'daki Darhovin nükleer tesisine düzenlediği saldırının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) acil adım atma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletindeki Darhovin nükleer tesisine yönelik saldırısının ardından açıklama yaptı.

Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları durdurmak için somut ve acil adımlar atmasını umduklarını söyledi.

İran'ın barışçıl amaçlarla nükleer enerji geliştirme ve kullanma hakkının dış saldırıların hedefi olmaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, bu hakkın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında güvence altına alındığını ifade etti.

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu da ABD'nin son saldırılarının ardından yayımladığı açıklamada, UAEA'yı "kayıtsız kalmak" ve saldırılarla "aynı çizgide hareket etmekle" suçlayarak, İran'ın nükleer tesislerinin Ajans'ın sürekli denetimi altında bulunduğunu belirtti.

News ID 1937600

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler