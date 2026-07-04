Trump, Şehit Ayetullah Hamaney'in cenaze törenini değerlendirdi: Şaşırdım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü kapsamında Güney Dakota'da düzenlenen programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Tahran’da devam eden Ayetullah Hamaney'in cenaze töreni hakkında, “İranlıların ağladığını görünce şaşırdım, çünkü insanların ondan nefret ettiğini sanıyordum” dedi.

Trump'ın iddiasına göre, İranlılara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız.

28 Şubat'ta ABD ve Siyonist İsrail saldırısında şehit olan İran'ın eski İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor.