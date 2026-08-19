İran, ABD uçak gemisine doğrudan saldırmadan nasıl zarar verdi?

Defense Security Asia’nın değerlendirmesine göre, İran’ın Bahreyn’deki ABD deniz lojistik altyapısına yönelik saldırıları, ABD Donanması’nı bölgedeki ana ikmal merkezini Bahreyn’den Diego Garcia’ya kaydırmaya zorladı.

Böylece Fars Körfezi’ndeki nispeten kısa destek hattı, yaklaşık 2.200 millik daha kırılgan bir tedarik zincirine dönüştü.

ABC News’e konuşan emekli Amiral Mike Mullen de, USS Abraham Lincoln’ün 260 günü aşkın süredir denizde olmasının gemideki sorunları büyüttüğünü; uzun konuşlanmanın operasyonel hazırlığı düşürüp mürettebat üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.