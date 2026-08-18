İran'dan ABD'ye net cevap: Taviz yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin Tahran’a yönelik politikalarını sosyal medya hesabı X üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

ABD’li yetkililere seslenen Galibaf, “Amerikalılar, İran’a daha fazla baskı uygulayarak müzakere metninde hiçbir şekilde yer almayan tavizler elde edebileceklerini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Galibaf, “Bessent (Hazine Bakanı) ve Hegseth (Savunma Bakanı) bu işin üstesinden gelemez. Bu palyaço ekibinin mucizeler yaratmasını ve sihirbazlar gibi şapkalarından tavşan çıkararak kendi elleriyle yarattıkları krizden sizi kurtarmasını beklemeyin” diyerek Trump ekibinin İran karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik tarihin en ağır ekonomik yaptırımlarının önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini ileri sürmüştü.

