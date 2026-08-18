Nijerya'da saldırı: 24 can kaybı

Nijerya'nın merkezindeki Plateau eyaletinde gece boyunca düzenlenen topluluklar arası saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybetti. AFP'ye konuşan bölge sakinleri, silah ve pala taşıyan saldırganların 17 Ağustos Pazartesi gecesi ile 18 Ağustos Salı sabahı arasında Mangu bölgesindeki Bin-Per köyüne saldırdığını söyledi.

Köy sakinlerinden Mathew Joseph, saldırı sırasında silahlı kişilerin evlere yaklaştığını gördüğünü ve ailesiyle birlikte kaçmayı başardığını anlattı. Joseph, köyde 24 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Bir başka bölge sakini Muftwan Yamput da aynı sayıyı verirken, komşularının öldürüldüğünü söyledi.

Toprak ve kaynak rekabeti

Plateau eyaletinde topluluklar arası çatışmalar uzun süredir devam ediyor. Bölgede çoğunluğu Hristiyan olan yerleşik çiftçiler ile çoğunlukla Müslüman göçebe hayvancılar arasında toprak ve doğal kaynaklara erişim konusunda sık sık çatışmalar yaşanıyor.

İklim değişikliği ve nüfus artışı, tarım ve hayvancılık için kullanılabilecek alanlar üzerindeki baskıyı artırırken, kaynakların giderek azalması topluluklar arasındaki rekabeti daha da sertleştiriyor.