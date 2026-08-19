Galibaf: İran ve Irak arasındaki bağ tarihi ve kopmazdır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak’a stratejik ziyaret öncesinde sosyal medya hesabından Arapça yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“İran ve Irak halkları arasındaki bağ, tarihi ve kopmaz bir bağdır. Komşuluğumuz, en zor günlerde kardeşlik, yabancıların müdahalesine karşı direniş ve iki ülkenin ortak kaderine olan inanç temelinde şekillenmiştir. Bu derslerle dolu geçmiş, geleceğe rehberlik edecektir. Bu ziyarette, iki ülkenin iç kaynaklara dayalı ve ortak güvenliğini pekiştirmek ve iki halkın refahını sağlamak için pratik ve önemli adımlar atacağız.”

Galibaf, paylaşımını “Kardeşliğimiz gücümüzdür” etiketiyle tamamladı.